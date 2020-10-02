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Новости > Правозащитники заявили в ООН о нарушениях прав верующих УПЦ

Правозащитники заявили в ООН о нарушениях прав верующих УПЦ

Александра Кудрявцева
02.10.20 15:10
587
Правозащитники заявили в ООН о нарушениях прав верующих УПЦ

Главное: Глава правозащитной организации NGO "Public Advocacy«Олег Денисов в ходе 45-й регулярной сессии Совета по правам человека ООН во время обсуждения доклада Верховного комиссара ООН по Украине представил факты нарушений прав верующих УПЦ.

Детали: В своем заявлении Олег Денисов перечислил некоторые факты грубейшего нарушения прав верующих и религиозных организаций УПЦ за последние 6 лет, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на protiktor.com.

«От лица православных христиан Украины я выражаю крайнюю обеспокоенность тем, что по всей Украине уже шестой год происходят столкновения, мотивированные ненавистью к верующим Украинской Православной Церкви. 4 сентября этого года был жестоко избит священник УПЦ за его принадлежность к конфессии. В с. Задубровка вооруженные монтировками преступники избивали верующих при попытке захватить их храм. В 2015 году полицейские батальоны жестоко, с причинением тяжелых травм, избили верующих УПЦ с. Катериновка. Подобных инцидентов в Украине сотни», — отметил правозащитник.

Кроме того, в своем заявлении он указал на закон о принудительном переименовании религиозных организаций УПЦ, который продолжает действовать, несмотря на критику на национальном и международном уровне.

Верховному комиссару ООН и главе Совета по правам человека ООН глава NGO «Public Advocacy» рекомендовал обратить внимание на межконфессиональные конфликты в Украине и отражать их в своих отчетах.

«Хочу отметить, что волна силовых захватов храмов УПЦ усилилась после предоставления Константинопольским Патриархом Варфоломеем Томоса новой религиозной конфессии, именуемой „Православная Церковь Украины“. Сторонники этой конфессии часто инициируют и принимают активное участие в захватах церквей УПЦ. Власть реагирует неэффективно.

Я убедительно прошу Верховного комиссара ООН, а также Совет по правам человека ООН, обращать внимание на эти конфликты и отражать их в своих отчетах», — призвал Олег Денисов.

В тему: Глава юротдела УПЦ назвал законопроект о капелланстве вмешательством в религиозную жизнь.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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