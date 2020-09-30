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Новости > Глава юротдела УПЦ назвал законопроект о капелланстве вмешательством в религиозную жизнь

Глава юротдела УПЦ назвал законопроект о капелланстве вмешательством в религиозную жизнь

Александра Кудрявцева
30.09.20 17:50
293
Глава юротдела УПЦ назвал законопроект о капелланстве вмешательством в религиозную жизнь

Главное: При нарушении связи между священником и его Церковью, первый становится де-факто военнослужащим, который выполняет не то религиозные, не то психологические функции.

Детали: Законопроект о военном капелланстве, согласно которому священники становятся де-факто военнослужащими и утверждаются спецслужбами Украины, является вмешательством в религиозную жизнь верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил глава Синодального юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов в комментарии Vesti.ua.

«Это неоправданное вмешательство в удовлетворение религиозных потребностей верующих. Священнослужитель не имеет допусков к гостайне (есть ведь определенный перечень таких должностей, который утверждается спецслужбами). Скорее всего, они хотят согласовывать кандидатов, чтобы получить ручное управление на вопрос назначения капелланов, — сказал протоиерей Александр. — Те священники, которые не нравятся им по каким-то причинам, получат отказ».

Кроме того, законопроект предлагает ввести институт должностных лиц в составе Минобороны и ВСУ, которые будут отвечать за военное духовенство.

«Они осуществляют взаимодействие с военными капелланами и профсоюзной организацией объединения капелланов ВСУ», —сказано в проекте.

Согласно законопроекту, работу священников в армии будет обеспечивать капелланская служба («Служба военного духовенства»), а в ее структуру будут входить сотрудники ряда департаментов и управлений: по образованию, науке, соц- и гуманитарной политике МОУ; по морально-психологическому обеспечению ВСУ.

Отец Александр Бахов объяснил, что при нарушении связи между священником и его Церковью, первый становится де-факто военнослужащим, который выполняет не то религиозные, не то психологические функции.

«Все равно, что отрезать кусок водопроводной трубы и передать его кому-то: вроде, и труба, вроде, и для воды, но самого главного-то в ней нет. И в военном, и в медицинском капелланстве УПЦ всегда обращает внимание: капеллан — это священнослужитель, который осуществляет духовную опеку в контакте со своей Церковью. К тому же что делать, если по моральным принципам человек больше не может быть священником? Он ведь останется „госслужащим“, будет исполнять функции», — отметил глава юротдела УПЦ.

От УПЦ служит один капеллан, замглавы Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Вячеслав Яковенко, который в зоне боевых действий находится периодически с сентября 2014-го.

«Нам в ВСУ отвечают: «В личном составе нет верующих вашей церкви, потому нет потребности в священнике». Но ведь УПЦ — самая большая церковь, она насчитывает 13 тысяч приходов. Не может не быть наших верующих: мы-то знаем, что они просят благословения перед тем, как идти служить. Молебны просят проводить, — отметил протоиерей Александр Бахов. — Ответ прост: у них в частях проходит «анонимная» система голосования. На деле — строят личный состав и задают вопрос: «Вы хотите ходить в „церковь Московского патриархата?“. Вы думаете, после того, как вопрос ставится именно таким образом, много найдется желающих подвергнуться насмешкам, буллингу и предвзятому отношению со стороны администрации?»

Как сообщалось ранее, управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) неоднократно призывал власти устранить этот дисбаланс, поскольку «речь не о том, что мы защищаем какие-то свои интересы, а о духовном состоянии людей, которых призвали в армию».

В тему: Митрополит Антоний призвал власть пересмотреть ситуацию с капелланами УПЦ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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