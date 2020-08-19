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Епископ УПЦ о важности изменений в обществе: Перестать стрелять недостаточно, нужно перестать ненавидеть

Александра Кудрявцева
19.08.20 13:28
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Епископ УПЦ о важности изменений в обществе: Перестать стрелять недостаточно, нужно перестать ненавидеть

Главное: Епископ УПЦ Виктор рассказал о двух аспектах, которые помогут измениться и изменить мир. 

Детали: Целостные изменения в мире возможны только в соединении усилий человека и действия Божественной благодати.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

«Преображение Господне говорит нам об одном чрезвычайно важном моменте: человек воспринимает славу Божию, благодать Святого Духа по мере своего духовного совершенства. В тропаре праздника Преображения сказано, что ученики видели славу Иисуса Христа „якоже можаху“, то есть так „как могли“. О чем это говорит? В богословской и святоотеческой литературе часто можно встретить термин „синергия“. Он указывает на определенный диалог между Богом и человеком. В этом смысле Бог снисходит к человеку Своей благодатью, а человек восходит к Богу, очищаясь от грехов и исправляя свою жизнь. Таким образом, участие в Преображении предполагает наличие двух моментов — как усилий со стороны каждого из нас, так и Божественной благодати, просвещающей и освящающей человека», — отметил архиерей.

Он подчеркнул, что «чисто человеческими усилиями, какими бы благими намерениями они не диктовались, преобразить, изменить этот мир не удастся».

«Экономические, социальные, а тем более политические реформы могут повлиять только на отдельные стороны нашей жизни, но не затронуть ее целиком. Исключительно материальная основа существования современной цивилизации всегда будет подчеркивать ее кривизну, недостаточность, несовершенство. Именно поэтому, когда мы говорим о целостных изменениях, об изменениях глубинных, мы должны всегда иметь ввиду и духовную их составляющую. Данное утверждение справедливо абсолютно для всех сторон нашей жизни», — объяснил епископ Виктор.

Архиерей подчеркнул, что только соединение духовных усилий вкупе с конкретными реформами способны в корне изменить ситуацию в Украине.

«Когда в Украине мы говорим о прекращении войны на Донбассе, то должны иметь ввиду не только материальную составляющую — физическое прекращение огня, но и духовную — взаимное прощение и поиск путей диалога. Перестать стрелять недостаточно, нужно перестать ненавидеть», — сказал епископ Виктор.

По его словам, Преображение — изменение каждого из нас и нашего общества в целом.

«Преобразиться — значит, стать другим, значит наделить материальную плоскость духовным измерением. И тогда поменяемся не только мы, но и мир, в котором Бог благословил нам вместе жить», — заключил епископ Виктор.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, в чем духовный смысл Преображения Господня.

Тэги: УПЦ, епископ Виктор

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