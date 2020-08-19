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Митрополит Антоний объяснил, в чем духовный смысл Преображения Господня

Александра Кудрявцева
19.08.20 10:55
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Митрополит Антоний объяснил, в чем духовный смысл Преображения Господня

Главное: Преображение Господа явило апостолам и всему человечеству вершину духовного восхождения и цельжизни — преобразиться в единстве с Богом. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Господь Своим Преображением явил апостолам, а в их лице и всему человечеству, вершину духовного восхождения человека: мы теперь знаем куда идти, к чему стремиться.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Вся наша жизнь состоит из череды преображений. С самого сотворения. Мы преображаемся из крошечной клетки в полноценного человека, из младенца в отрока, из отрока во взрослого человека. На протяжении всей жизни мы вольно и невольно преображаемся подражая тем или иным героям, кумирам. Живительная мощь преображения заложена в человеке. Внедрена в его природу. Это возможно одна из самых глубоких сил, движущих человеком. Преображение многоуровневое понятие. Преображая один уровень, выходишь на другой. И этот процесс бесконечен», — отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что наша вера тоже преображается со временем, ведь «если мы духовно возрастаем, ведем духовную жизнь, а не прикрываемся ею, то мы не можем не замечать изменений в своих отношениях с Господом и миром».

«Каждый день мы открываем что-то новое, вдохновляющее. Постепенно меняемся сами, а не стараемся изменить окружающий мир. Сознательно уходим от вредного и греховного, разрушающего нашу жизнь и все больше созерцаем, внутренне уходя от суеты и шума. Наша вера перестает быть показушной, а становится тихой, мирной», — сказал владыка.

По его словам, плодом внутреннего преображения истинной веры является умиротворенность.

«Умиротворение — грань блаженства, прикосновение Духа Божия, свет Божией благодати. Духовное преображение всегда ведет и к преображению земной жизни. Она наполняется светом и первозданной красотой. Душа стремится найти Бога. Потому что только в Нем возможно настоящее преображение, которое никогда не закончится, которое не имеет границ, не подвластно времени и доступно каждому смельчаку, подарившему свое сердце Господу», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Православные сегодня празднуют Преображение Господне.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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