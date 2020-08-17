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В Святогорской лавре при поддержке УПЦ состоится Международный форум «Люди мира»

Александра Кудрявцева
17.08.20 20:43
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В Святогорской лавре при поддержке УПЦ состоится Международный форум «Люди мира»

Главное: Украинская Православная Церковь на заседании Священного Синода приняла решение о проведении в сентябре в Свято-Успенской Святогорской лавре Международного гражданского форума «Люди мира».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, о решении Священного Синода Украинской Православной Церкви сообщил управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) сегодня на брифинге для центральных украинских СМИ.

«На сегодняшнем заседании Священного Синода наша Церковь решила провести в сентябре форум „Люди мира“. Что это значит? Это значит, что мы хотим собрать в Святогорской лавре людей, которые имеют авторитет в украинском обществе, и тех, кто живет теперь по разные стороны противостояния. Людей, которые являются представителями нашего гражданского общества. Для того, чтобы проговорить, и возможно, создать ту платформу, которая стала бы основным толчком, чтобы, наконец, в нашем государстве был мир. Я думаю, это очень важное заявление Церкви. Наши люди живут по обе стороны конфликта. Мы чувствуем ту боль, и очень бы хотелось сделать все для того, чтобы Господь дал нам возможность преодолеть это противостояние. Планируем проведение форума на 21 сентября — праздник Рождества Божией Матери. Это также международный день мира. Надеемся, что на этот форум смогут приехать представители других государств. Те люди, которых мы знаем в лицо, которые уже являются авторитетом для многих: это представители и науки, и культуры, и других сфер. Думаем, это будет очень важным этапом на нашем пути к установлению мира на Донбассе», — сказал митрополит Антоний.

В свою очередь, инициаторы форума отметили, что конфликт на Донбассе влияет также на людей, которые сегодня представляют международное сообщество.

«Именно поэтому приглашаем к дискуссии и участию в форуме, как простых граждан, так и влиятельных людей, проживающих в разных уголках Украины и странах мира. Это люди, получившие всенародное признание своей жизнью и личными достижениями. Это люди, утверждающие вечные общечеловеческие ценности, независимо от национальной и конфессиональной принадлежности, способные на разработку и реализацию программы действий по прекращению конфликта, и восстановления мирной жизни людей на Востоке Украины», — сообщила инициативная группа форума.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, как изменилась УПЦ за 6 лет Предстоятельства Блаженнейшего Онуфрия.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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