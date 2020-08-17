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Митрополит Антоний рассказал, как изменилась УПЦ за 6 лет Предстоятельства Блаженнейшего Онуфрия

Александра Кудрявцева
17.08.20 13:05
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Митрополит Антоний рассказал, как изменилась УПЦ за 6 лет Предстоятельства Блаженнейшего Онуфрия

Главное: За шесть лет Предстоятельства Блаженнейшего Онуфрия увеличилось число монахов, священников и монастырей УПЦ. Об этом рассказал управделами УПЦ митрополит Антоний.

Детали: За шесть лет Предстоятельства Блаженнейшего Митрополита Онуфрия увеличилось число монахов, священников и монастырей Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) рассказал на брифинге центральным украинским СМИ перед началом Божественной литургии по случаю годовщины интронизации Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

«Наша Церковь — в количестве приходов, а также — священнослужителей. В 2014 году в УПЦ было 11 970 священников, а теперь 12 311 священников; в 2014 году у нас было 228 монастырей, сегодня насчитывается 255 монастырей, то есть за это время открылось 27 монастырей. Количество монахов и монахинь тоже увеличивается: в 2014 году несли послушание 4 053, сегодня — 4 609 монахов, то есть за это время стало подвизаться еще 556 монахов и монахинь», — отметил митрополит Антоний.

По словам владыки, «если есть монастыри, если есть люди, которые хотят стать монахами, то это показатель того, что Церковь действительно Христова, а не организация, которая создана и поддерживается государством».

Как подчеркнул управляющий делами УПЦ, несмотря на притеснения и препятствия по регистрации приходов Украинской Православной Церкви, которые совершались в течение этих последних шести лет, каноническая Церковь выросла.

Также митрополит Антоний отметил, что все эти шесть лет Украинская Православная Церковь проводит в молитве за нашу страну, защищая чистоту Православной веры и каноническое устройство, а также всесторонне помогая украинскому народу и нашей стране.

Митрополит Антоний отметил, что все вызовы, которые стояли в последнее время перед нашей Церковью и нашим народом — и религиозные конфликты, и усиление украинского раскола, административное и силовое давление на УПЦ со стороны предыдущей власти, и конфликт на Донбассе, и пандемия COVID-19 — каждая епархия, каждый приход, каждый монастырь УПЦ провели в молитве и благотворительной помощи вынужденным переселенцам, больным, нуждающимся.

«Это все переживала УПЦ во главе с Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Мы рады, что именно такие добродетели: любовь к Богу, к ближнему, мужество в вере, желание защитить каждого в нашей стране, смирение — все это проявилось в характере нашего Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и помогло пережить вызовы», — заключил владыка.

В тему: Управделами УПЦ митрополит Антоний объяснил, почему Церковь не зовет на баррикады, а призывает к миру.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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