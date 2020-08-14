Управделами УПЦ: Церковь не зовет на баррикады, а призывает к миру

Главное: Управделами УПЦ митрополит Антоний объяснил, почему Церковь не зовет на баррикады, а призывает к миру.

Детали: Миротворчество — одна из главных функций Церкви, потому если Церковь зовет на баррикады — это верный маркер того, что это уже не Церковь, а политическая организация в церковных одеяниях.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Когда в государстве происходят волнения и нестроения, со стороны различных активистов часто можно услышать обвинения Церкви в том, что она не поддерживает протестные акции. Но нужно понимать, что Церковь выше, шире и глубже любой сиюминутной политической акции. Как правило, чада Церкви есть среди всех — и по одну, и по другую сторону баррикад. Потому если Церковь и выходит на баррикады, то лишь затем, чтобы стать между противоборствующими сторонами и призвать к миру», — подчеркнул митрополит Антоний.

По его словам, противоборствующие стороны часто теряют способность трезво оценивать ситуацию и поглощены взаимной ненавистью.

«Когда человек участвует в противостоянии, особенно в толпе, он часто радикализируется, теряет способность рассуждать трезво и здраво, демонизирует тех, кто стоит на другой стороне. А здесь уже один шаг до кровопролития В этом Церковь участвовать не может, и обвинять ее в „бездействии“ и „равнодушии“ способен только человек, поглощенный страстью борьбы. А страсть — это уже грех. Грех, потому что ослепляет, искажает действительность, порождает ненависть». — отметил управделами УПЦ.

По его мнению, очень трудно отрезвить человека, ослепленного ненавистью, однако задача Церкви — «напомнить человеку, что он христианин, что он не часть толпы, что он сын Божий по благодати, обращающийся ежедневно к Богу с молитвой «Отче наш», что в конце этой молитвы есть слова: «...и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим».

«Мирный протест в рамках закона против любой несправедливости — это, конечно, не грех. Но там, где появляется ненависть, где появляется агрессия, направленная в ту или иную сторону, где есть откровенные нападения, это уже не христианство, под какими бы благородными лозунгами всё это ни свершалось», — заключил митрополит Антоний и призвал к терпению и душевной трезвости в отношениях друг с другом.

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