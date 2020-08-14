Главное: Успенский пост помогает обрести внутреннюю тишину и осознать величие смирения и доверия Богу. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Успенский пост учит тишине и призывает обрести внутреннюю гармонию, напоминая о величии смирения.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Успенский пост учит тишине. Он установлен промыслительно в самом конце лета, когда собирают созревшие плоды, подводят итоги. Это время умиротворенного созерцания окружающей красоты, неспешного любования ею. Череда праздников Успенского поста создает особый настрой и напоминает о величии смирения и крестоношении», — напомнил митрополит Антоний.

По его словам, Господь ведет нас по земному пути и готовит к главной встрече, а Пресвятая Богородица показала нам эту дорогу Своей жизнью — смирением, доверием в Богу и благоговением перед Ним.

Митрополит Антоний объяснил, как провести Успенский пост с пользой.

«Любой пост — это добровольное дело. Невозможно спасаться, не желая того. Брошенный круг утопающему и не принятый им — не ведет к спасению. Точно так же и пост не пойдет на пользу, не будет в радость, если нет внутреннего сознательного стремления держать пост», — сказал владыка.

Он подчеркнул, что пост — это временный уход от мира и отключение от бушующего информационного потока, поскольку «без внутреннего покоя и тишины невозможно услышать Бога, вечность».

Митрополит Антоний объяснил, насколько важно во время поста побыть в тишине.

«Побыть в тишине, наполниться тишиной, переосмыслить прожитые дни — необходимое условие духовной жизни. Пусть время Успенского поста станет благотворным и целебным для наших душ. Пусть никакие новости не выведут нас из равновесия. Пусть свет праздника Успения Пресвятой Богородица освещает наш путь, вдохновляет и утешает», — заключил митрополит Антоний.

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