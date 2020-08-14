Главное: У православных с 14 по 27 августа продолжается Успенский пост. По строгости он сравним с Великим постом. Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

Детали: У православных сегодня начался Успенский пост.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Успенский пост по строгости сопоставим с Великим постом. Его начало и окончание имеют фиксированные календарные даты — с 14 по 27 августа.

Успенский пост — один из четырех христианских многодневных постов.

Успенский пост — это подготовка православных христиан к двум двунадесятым праздникам — Преображения Господня и Успения Божией Матери. Так называемые двунадесятые праздники догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери).

Успенский пост был установлен на Константинопольском Соборе в 1166 году в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Дева Мария всю земную жизнь придерживалась строгой воздержанности в еде, а за три дня до своего ухода на небо перестала употреблять пищу и только пила воду. Поэтому, возлагая на себя ограничения Успенского поста, верующие подражают cамой Богородице.



На Успенский пост приходятся два больших праздника, известных в первую очередь по своим «народным» названиям. В церковном календаре — Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня («Медовый Спас» в народе) и Преображение Господне («Яблочный Спас»). Первый из них связан с древним обычаем выносить на улицы и дороги Честного Древа Креста для исцеления от болезней, которых много бывало именно в августе. По народной традиции в этот день в храмы приносят для освящения мед.

С праздника Происхождения Честных Древ Креста Господня и начинается Успенский пост.

Трапезы Успенского поста исключают мясо и мясные изделия, рыбу, морепродукты, яйца и молочные продукты. Послабление допускается в праздник Преображения, когда можно есть рыбу.

Но во многом вопрос, что можно есть в Успенский пост, а что нельзя, должен решаться с духовником индивидуально — в зависимости от состояния здоровья, возраста, подготовленности конкретного человека.

Согласно монастырскому уставу, по понедельникам, средам и пятницам рекомендуется сухоядение — можно употреблять только свежие продукты, которые не прошли термическую обработку. Во вторник и четверг разрешаются горячие блюда без растительного масла, а в субботу и воскресенье употреблять принять пищу с растительным маслом, а также вино.

Однако, стоит не забывать, что смысл поста не только в пищевых ограничениях, но в очищении души и тела молитвой, покаянием, делами милосердия.

Праздник Успения всегда отмечается 28 августа — им и завершается Успенский пост.