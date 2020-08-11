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В УПЦ рассказали, откуда пошла традиция освящать яблоки на Преображение

Александра Кудрявцева
11.08.20 16:56
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В УПЦ рассказали, откуда пошла традиция освящать яблоки на Преображение

Главное: В Церкви нет запрета есть яблоки до праздника Преображения. Об этом рассказал преподаватель КДА УПЦ Андрей Музольф.

Детали: В Церковном Уставе нет никакого запрета есть яблоки до праздника Преображения Господня.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Типикон предписывает следующее: „аще кто от братий снесть гроздия прежде сицеваго праздника, то преслушание запрещения да приимет, и да не вкусит гроздия чрез весь август месяц, яко заповеданный устав презрев: яко да от сего навыкнут и прочие повиноватися уставу святых отец... Сей устав бывает и на смоквах и над прочими овощами: яве яко времена их, кое когда преспеет“. Исходя из отмеченного выше, мы видим, что, прежде всего, запрет относится к винограду и только потом говорится и о прочих „овощах“, то есть плодах», — объяснил преподаватель Киевских духовных школ.

Он рассказал, почему возникла традиция освящать виноград именно в праздник Преображения.

«На Востоке именно к середине августа созревали два основных продукта пропитания: виноград, из которого делалось вино, и пшеница, из которой выпекался хлеб. Кроме того, что эти два «плода» являются основными в пищевом рационе человека, они также используются и для главного Таинства Православной Церкви — Евхаристии, в которой хлеб и вино благодатью Святого Духа прелагаются в Тело и Кровь Христовы. И именно это соотнесение отражено в молитве на освящение винограда в праздник Преображения: «Благослови, Господи, плод сей лозный новый... да будет в нас от того рождения лознаго причащающихся в веселие, и приносити Тебе дар во очищение грехов, священным и святым Телом Христа Твоего», — объяснил Андрей Музольф.

Кроме того, согласно церковной практике, «каждые новые плоды освящались во время их созревания, и только со временем, возможно, из-за нашей же духовной лености и нерадения, освящение всех начатков плодов приурочили к празднику Преображения».

«То, что является нормой на Востоке, не всегда может быть выполнено в наших регионах. Очень часто случается так, что многие сорта винограда и яблок созревают задолго до Преображения. Следовательно, эти плоды должны попросту сгнить на ветке. А ведь это на самом деле будет куда большим грехом — грехом неблагодарности по отношению к Богу и Его дарам», — подчеркнул преподаватель КДА.

Он напомнил слова апостола Павла, который объяснил, что «пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1 Кор. 8:8), потому «если то или иное предписание Церковного Устава становится в один разряд с суеверием, это уже говорит о нашем духовной отсталости и непонимании сути христианства».

В тему: В УПЦ рассказали, обязательно ли давать имена детям по церковному календарю.

Тэги: новости православия, УПЦ

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