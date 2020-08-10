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В УПЦ рассказали, обязательно ли давать имена детям по церковному календарю

Александра Кудрявцева
10.08.20 14:04
379
В УПЦ рассказали, обязательно ли давать имена детям по церковному календарю

Главное: Церковь не обязывает называть детей только «по святцам», главное — молитва. Об этом сказал преподаватель КДА УПЦ Андрей Музольф.

Детали: В церковном уставе нет строгого предписания называть детей исключительно именами тех святых, чья память празднуется в день рождения ребенка.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Такая практика — это дело сугубо личного благочестия родителей. И связана она, скорее всего, с тем, что родители в момент появления на свет новой жизни особо молятся именно тем святым, в день памяти которых происходят роды. Но, опять-таки, следует подчеркнуть: если родители хотят назвать ребенка таким именем, которое им очень нравится, но при этом память святого, носящего такое имя, совершается не в ближайшее время, в этом нет ничего предосудительного», — объяснил Андрей Музольф.

По его словам, «главное, чтобы и родители, и в будущем — сам ребенок, не забывали молиться тому святому или святой, имя которых они избрали для своего ребенка».

В тему: В УПЦ рассказали, как провести отпуск в пост.

Тэги: дети, новости православия, УПЦ

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