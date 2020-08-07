В УПЦ рассказали, как провести отпуск в пост

Главное:Преподаватель Киевских духовных школ УПЦ Андрей Музольф рассказал, как научиться сочетать отдых и пост.

Детали: Верующий человек, уходя в отпуск, не освобождается от молитвы и веры в Бога, потому что это не род деятельности человека, а суть его духовной жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Самая большая ошибка, которую человек может допустить, — неправильно определить суть отпуска и поста. Человек в отпуске получает возможность на некоторое время освободиться от своих повседневных забот и хлопот для того, чтобы в дальнейшем приступить к их исполнению с новыми силами. А от чего получает свободу в отпуске человек верующий? От молитв? От богослужений? От Православия? Или же вообще — от Бога? Вовсе нет! Главное, чтобы наш „летне-отпускной“ образ жизни не отдалял нас от Христа», — напомнил Андрей Музольф.

Он подчеркнул, что единственное, что может удалить нас от Христа в этой жизни, — это наш личный грех.

Преподаватель Киевских духовных школ рассказал, как научиться сочетать отдых и пост.

«Отпуск — это возможность смены обстановки и, как следствие, — обновление сил человека. В то же время пост — это тоже некий отпуск в жизни христианина — отпуск от греха. И как в период отпуска мы стараемся следить за собственным здоровьем (мы сейчас говорим об идеальном отпуске, ведь в идеале он должен оздоровить человека, а не о таком, к какому привыкли наши соотечественники, после которого нужно еще отдельно проходить курс лечения и реабилитации), точно так же и в период поста мы стоим на страже нашего духовного здоровья: стараемся меньше грешить, чаще молиться Богу и делать больше добра ближним», — подчеркнул Андрей Музольф.

По его словам, гастрономический пост — это только средство, которое помогает духу человека возобладать над его плотью и «если мы сможем в период нашего трудового отпуска совместить эти две цели: телесное и духовное оздоровление — это и будет самый удачный отпуск в нашей жизни».

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