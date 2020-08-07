Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний: Церковь — не музей, в Ней — ответы на современные вопросы

Александра Кудрявцева
07.08.20 16:35
270
Митрополит Антоний: Церковь — не музей, в Ней — ответы на современные вопросы

Главное: Церковь должна выражать свою проповедь теми словами, которые соответствуют современному мышлению. Об этом сказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: С каждым человеком, независимо от времени, условий и места его обитания, Церковь говорит о своих духовных ценностях на том языке, который будет ему понятен.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом написал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«У Церкви нет ничего общего с молодёжью, потому что молодёжь современна, а Церковь — нет». Именно такие заявления нередко звучат сегодня в ответ тем, кто начинает говорить о Церкви и проповеди христианства в современном мире. Однако оправданно ли такое заявление? Церковь — это одна из самых старых институций в современном мире, но «старое» вовсе не означает «отжившее» и «неактуальное». Церковь существует на этой земле без малого две тысячи лет, и каждая историческая эпоха требовала от Неё определённой реакции на те или иные события, происходившие в социуме«, — отметил владыка Антоний.

Однако, по его словам, Церковь никогда не смогла бы сохранить своё бытие, если бы у Неё не было одного свойства — всегда оставаться такой, какой Её создал Сам Христос — «только оставаясь аутентичной, Она смогла сберечь, развить и пронести сквозь века свои вечные ценности».

«Один современный богослов как-то отметил: „Многие „образованные“ люди смотрят на Церковь как на пережиток прошлого. Но мы-то знаем: Церковь — не музей, Она имеет ответы на современные вопросы“. Христианский апологет прошлого века К. С. Льюис в одном из своих произведений пишет: „Церковь существует только для того, чтобы привлекать людей ко Христу, формировать из них „маленьких христов“. Если Она этого не делает, все кафедральные соборы, всё священство, все миссионерские организации, проповеди, даже сама Библия сведутся лишь к пустой трате времени“. Поэтому с каждым человеком, независимо от времени, условий и места его обитания, Церковь говорит о своих духовных ценностях на том языке, который будет ему понятен», — сказал управделами УПЦ.

Владыка Антоний также привёл слова преподобного Викентия Лиринского: «Говори по-новому, но не говори нового».

«Этот принцип как нельзя лучше отражает взаимоотношения Церкви и общества. Церковь должна выражать свою проповедь теми словами, которые соответствуют современному мышлению», — отметил архиерей.

По его словам, поскольку жизнь человека сегодня весьма динамична, окружающий мир меняется в мгновение ока, то каждому крайне важно иметь определённые навыки жизни в этом мире. Вследствие этого каждый современный верующий человек также должен иметь доступ к нужной ему информации и имеет полное право пользоваться новейшими технологиями, но при этом он должен внимательно относиться к тому, что ему хотят донести.

«Человек всегда должен помнить о главной цели своей жизни — следовать за Христом и жить в Нём для обретения Вечного Царства Божия, а для этого ему не нужны никакие современные технологии», — заключил управделами УПЦ.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, как связаны жадность, лесть и благотворительность.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

07.08.20 09:29

Первая война Т-64: Приднестровье, 1992 год

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

31.07.20 11:17

Борис Таршис: Есть куча классного украинского рэпа и рока. А украинских Шаинских и Крылатовых — нет...

Автор: Мария Сидорчук

Колонка автора
05.08.20 12:21

Битва за Днепр. Остался ли у Зе-команды выбор?

Автор: Виктор Даль

Дайджест

В Запорожье католический епископ устроил циничный пиар на смерти девушки
07.08.20 17:21

В Запорожье католический епископ устроил циничный пиар на смерти девушки

Автор: Александр Вознесенский

Выбор редакции
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Около офиса генпрокурора скандалит женщина и угрожает себя сжечь

Около офиса генпрокурора скандалит женщина и угрожает себя сжечь
07.08.20 15:48
588
Последние новости
07.08.20 16:41

«Перемен!»: в Беларуси задержали музыкантов, которые включили легендарную песню Виктора Цоя
07.08.20 16:35

Митрополит Антоний: Церковь — не музей, в Ней — ответы на современные вопросы
07.08.20 16:16

На Львовщине автомобиль несколько раз переехал маленькую девочку
07.08.20 15:48

Около офиса генпрокурора скандалит женщина и угрожает себя сжечь
07.08.20 15:10

На базе отдыха под Одессой взрывались газовые баллоны
07.08.20 14:49

На Прикарпатье депутат от «Батькивщины» грязно ругаясь нокаутировал женщину
07.08.20 14:43

В Украине обновлены карантинные зоны. Список городов
Фото и Видео
«Перемен!»: в Беларуси задержали музыкантов, которые включили легендарную песню Виктора Цоя
«Перемен!»: в Беларуси задержали музыкантов, которые включили легендарную песню Виктора Цоя
«Перемен!»: в Беларуси задержали музыкантов, которые включили легендарную песню Виктора Цоя
«Перемен!»: в Беларуси задержали музыкантов, которые включили легендарную песню Виктора Цоя
На Львовщине автомобиль несколько раз переехал маленькую девочку
На Львовщине автомобиль несколько раз переехал маленькую девочку
Около офиса генпрокурора скандалит женщина и угрожает себя сжечь
Около офиса генпрокурора скандалит женщина и угрожает себя сжечь
На базе отдыха под Одессой взрывались газовые баллоны
На базе отдыха под Одессой взрывались газовые баллоны
На Прикарпатье депутат от «Батькивщины» грязно ругаясь нокаутировал женщину
На Прикарпатье депутат от «Батькивщины» грязно ругаясь нокаутировал женщину
Еще один крупный пожар в Киеве: пострадали люди
Еще один крупный пожар в Киеве: пострадали люди
Жуткое ДТП в Винницкой области: погибли бойцы АТО
Жуткое ДТП в Винницкой области: погибли бойцы АТО
Известный врач рассказал, на какие родинки нужно обращать внимание
Известный врач рассказал, на какие родинки нужно обращать внимание
Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус
Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус
В Киеве рыбак поймал необычную рыбу с человеческими зубами
В Киеве рыбак поймал необычную рыбу с человеческими зубами
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.