Главные новости за 23 июля 2020 года

— Во время задержания у здания суда в Полтаве мужчина достал гранату и угрожал ее взорвать. В городе введена спецоперация «Гром».

— Роман Скрипник, который взял в заложники полицейского в Полтаве, отпустил его. Сейчас он скрывается в лесах.

— Луцкого террориста, который держал в заложниках 13 пассажиров автобуса, арестовали. Суд взял его под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога.

— Известный антикоррупционный активист Виталий Шабунин утверждает, что его дом кто-то поджог. К счастью, обошлось без жертв.

— Курс гривны продолжает падать. Доллар и евро дорожают.

— Румын Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского «Динамо». Контракт уже подписан.

— Сильный оползень смыл несколько элитных домов в Австралии в Тихий океан. Появилось видео с места ЧП.