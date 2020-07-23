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Главные новости за 23 июля 2020 года

Автор: «Фраза»
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Главные новости за 23 июля 2020 года

— Во время задержания у здания суда в Полтаве мужчина достал гранату и угрожал ее взорвать. В городе введена спецоперация «Гром».

— Роман Скрипник, который взял в заложники полицейского в Полтаве, отпустил его. Сейчас он скрывается в лесах.

— Луцкого террориста, который держал в заложниках 13 пассажиров автобуса, арестовали. Суд взял его под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога.

— Известный антикоррупционный активист Виталий Шабунин утверждает, что его дом кто-то поджог. К счастью, обошлось без жертв.

— Курс гривны продолжает падать. Доллар и евро дорожают.

— Румын Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского «Динамо». Контракт уже подписан.

— Сильный оползень смыл несколько элитных домов в Австралии в Тихий океан. Появилось видео с места ЧП.

Тэги: Украина, общество, террорист, политика, Полтава, Луцк, Виталий Шабунин, новости Украины, Максим Плохой, Максим Кривош, Роман Скрипник

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