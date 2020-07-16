Епископ УПЦ: Дискриминация прав верующих в Золочево – нарушение международных правовых стандартов

Главное: Глава Представительства УПЦ при международных европейских организациях сообщил об инициированной представительством проверке фактор нарушения прав верующих в Золочеве. Если эти факты подтвердятся, они получат международную огласку.

Детали: Нарушение прав верующих Украинской Православной Церкви местными властями в Золочево является открытым проявлением ненависти к религиозной группе и нарушает права человека.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил Глава Представительства УПЦ при европейских и международных организациях епископ Барышевcкий Виктор (Коцаба) в своем комментарии относительно событий в Львовской области.

«Украина взяла на себя ряд международных обязательств, в частности по полной защите прав человека на своей территории. В свою очередь, это предполагает и обязанность обеспечивать реализацию законных прав и интересов любой религиозной группы или конфессии на территории государства», – отметил епископ Виктор.

Он прокомментировал угрозы представителей местной власти священнику и общине верующих УПЦ.

«Заявления и комментарии некоторых представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления Львовской области относительно ремонтно-строительных работ на частном участке священника Украинской Православной Церкви в Золочеве позволяют сделать вывод о полной неосведомленности таких государственных служащих и представителей органов местного самоуправления в принципиальных вопросах дискриминации и верховенства права, предусмотренных международным правом», – подчеркнул он.

По словам архиерея, желание представителей органов самоуправления Золочево «запретить УПЦ, то реализация таких пожеланий не может быть осуществлена в Украине, которая гарантирует международному сообществу соблюдение правовых стандартов и установила в своих правовых нормах уголовную ответственность за разжигание религиозной вражды».

«Украинская Православная Церковь является религиозной организацией, которая объединяет граждан Украины, действует в Украине в соответствии с действующим законодательством и предоставляет пастырскую опеку всем, кто в этом нуждается, не разделяя людей по политическим или другим признакам. Согласно действующего правового порядка в Украине, запрет конфессии, которая законно действует, невозможен», – напомнил епископ Виктор.

Кроме того, глава Представительства УПЦ при международных европейских организациях сообщил об инициированной представительством проверке фактор нарушения прав верующих в Золочеве. Если эти факты подтвердятся, они получат международную огласку, рассказал епископ Виктор.

Он также отметил, что клевета со стороны активистов и клириков других конфессий должны получить оценку правоохранительных органов.

«Выражаем надежду, что правоохранительные органы примут ее во внимание. В случае ненадлежащего реагирования на законные сообщения о правонарушении в отношении верующих УПЦ. Представительство УПЦ при международных европейских организациях обнародует дополнительные обращения в органы международного правозащитного механизма на основании конвенций и резолюций ООН, предусматривающих обязательное рассмотрение дел о нарушении прав человека со стороны государственных служащих и публичных политических деятелей», – заключил епископ Виктор.

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