Марадона может возглавить сборную Испании после чемпионата Европы

Главное: Аргентинец Диего Марадона может возглавить сборную Испании. Это пообещал кандидат в президенты Королевской федерации футбола страны Антонио Торрес.

Детали: Кандидат в президенты Королевской федерации футбола Испании Антонио Торрес заявил, что приложит все усилия, чтобы национальную сборную его страны возглавил легендарный аргентинец Диего Марадона. Об этом пишет авторитетное издание Marca.

Выборы президента должны пройти в этом году. Ожидается, что аргентинец, которому скоро исполнится 60 лет, возглавит сборную Испании после чемпионата Европы, который перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Сейчас сборную Испании тренирует Луис Энрике.

Отмечается, что Антонио Торрес заявил, что «уже провел предварительные переговоры с Диего Марадоной и обо всем договорился».

Отметим, что гениальный в прошлом футболист начал тренерскую эпопею в 1994 году, однако успехов не достиг. Вершиной карьеры Диего Марадоны на тренерском поприще была работа в родной сборной Аргентины в 2008-2010 годах, которую он провалил.

В тему 16 июля 2019 года сообщалось, что задержанный в Албании российский террорист ИГИЛ заявил, что он Марадона.

4 апреля 2019 года стало известно, что Марадона устроил скандал в Мексике, посвятив победу своей команды Мадуро.