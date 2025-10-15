Марк Рютте

В Кремле продолжают уверять, что Путин хочет завершить войну в Украине

Уиткофф может уйти от Трампа – названа причина

15.10.25 13:47

Украина и ЕС одобрили обновленные условия торговли

15.10.25 13:15

В Кремле продолжают уверять, что Путин хочет завершить войну в Украине

15.10.25 12:54

В США анонсировали новые поставки оружия Украине через программу PURL

15.10.25 11:48

МВФ спрогнозировал, как будет меняться численность населения Украины в ближайшие годы

15.10.25 11:44

Лукашенко угрожает Трампу ядерной войной

15.10.25 10:31

Зеленский анонсировал важную новость на следующей неделе

15.10.25 10:11

В НАТО рассказали, сколько бронетехники Россия потеряла за годы войны в Украине

15.10.25 09:50

В НАТО рассказали, есть ли признаки подготовки РФ нового наступления в Украине

14.10.25 12:19

Трамп и Зеленский обсудят поставки оружия Украине, включая Tomahawk, — Axios

14.10.25 11:14

После Газы Трамп планирует завершить войну в Украине