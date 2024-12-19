Александр Сырский

Силы обороны Украины в тяжелых боях не позволили россиянам прорвать оборону и добиться оперативного успеха ни на одном из направлений.
Источник: Telegram
В приложении «Резерв+» произошел масштабный сбой
Лубинец сказал, сколько военнопленных казнили оккупанты
В ЕС подтвердили поддержку Украины
Одиозный французский политик сделала скандальное заявление по поводу войны в Украине
Буллинг в украинских школах: стало известно, что происходит
Рютте подтвердил, что НАТО начало координировать военную помощь Украине
Россия усиливает армию и массово отправляет срочников на войну, — ISW
Рютте сказал, сколько систем ПВО нужно Украине
Украина и Россия готовы говорить о мире, — представитель Трампа
ООН впервые назвала агрессию России против Украины захватнической войной
В приложении «Резерв+» произошел масштабный сбой
Украина и Россия готовы говорить о мире, — представитель Трампа
ООН впервые назвала агрессию России против Украины захватнической войной
Зеленский обсудил с Рютте усиление ПВО Украины и гарантии безопасности
Стало известно, будут ли выключать свет 19 декабря
Зеленский рассказал, сколько еще Украине нужно систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ
Германия готова отправить миротворцев в Украину. Но есть условие
«Укрэнерго» отменило отключения света на 18 декабря. Но не для всех
За ликвидацией генерала РФ Игоря Кириллова в Москве стоит СБУ, — источники
Зеленский сам решит, идти ли на переговоры с РФ, — Белый дом
В Украине графики отключений света будут составлять по-новому
Австралийцы рассказали, какие продукты ускоряют старение организма
Португальцы рассказали, как кофе продлевает жизнь
Искусственный интеллект научили понимать растения
НБУ повысил учетную ставку из-за всплеска инфляции
Экономический рост в Украине притормозил почти до нуля
Разгадан секрет рыжих кошек
«Такие вопросы задает только русня»: известный блоггер Лаченков ответил, почему не идет служить
Зеленский об очередной ракетной атаке РФ: Это «мирный» план Путина
Преимущества от НАТО могут распространяться не на всю территорию Украины, — Зеленский
А сыновей, а сыновей бросают в бой…
Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
О пользе блэкаутов
Война в Украине: ВПК и промышленность сторон