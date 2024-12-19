Александр Сырский

Украина и Россия готовы говорить о мире, — представитель Трампа

Рютте сказал, сколько систем ПВО нужно Украине

Россия усиливает армию и массово отправляет срочников на войну, — ISW

Буллинг в украинских школах: стало известно, что происходит

Одиозный французский политик сделала скандальное заявление по поводу войны в Украине

Лубинец сказал, сколько военнопленных казнили оккупанты

19.12.24 12:44

В приложении «Резерв+» произошел масштабный сбой

19.12.24 10:31

Украина и Россия готовы говорить о мире, — представитель Трампа

19.12.24 10:16

ООН впервые назвала агрессию России против Украины захватнической войной

19.12.24 09:46

Зеленский обсудил с Рютте усиление ПВО Украины и гарантии безопасности

19.12.24 09:43

Стало известно, будут ли выключать свет 19 декабря

18.12.24 14:39

Зеленский рассказал, сколько еще Украине нужно систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ

18.12.24 10:16

Германия готова отправить миротворцев в Украину. Но есть условие

18.12.24 09:14

«Укрэнерго» отменило отключения света на 18 декабря. Но не для всех

17.12.24 15:15

За ликвидацией генерала РФ Игоря Кириллова в Москве стоит СБУ, — источники

17.12.24 14:24

Зеленский сам решит, идти ли на переговоры с РФ, — Белый дом