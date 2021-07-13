Владимир Зеленский

13.07.21 14:02

На Закарпатье сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом к Домбокскому монастырю

13.07.21 13:49

В Киеве снизили разрешенную скорость для электросамокатов

13.07.21 13:31

Мощный ливень затопил Черкассы. Машины буквально плавали по улицам

13.07.21 13:29

В Киевской области с 27 июля по 1 августа состоится молодежный фестиваль УПЦ

13.07.21 13:06

В Закарпатской области освящен новый храм УПЦ

13.07.21 13:00

В ближайшие выходные жара ударит по Украине с новой силой

13.07.21 12:54

Под Одессой частный вертолет на пляже чуть не покалечил отдыхающих

13.07.21 12:23

В поезде Одесса-Ковель горел вагон

13.07.21 12:14

Стало известно, почему один из лучших украинских спортсменов не едет на Олимпиаду в Токио

13.07.21 12:09

Отдыхающим посоветовали не купаться в Затоке