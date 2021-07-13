Владимир Зеленский

Русский язык не является собственностью России.
Источник: «Украина 30»
Русский язык не является собственностью России.
Источник: «Украина 30»
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