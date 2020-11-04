Дональд Трамп

Для афроамериканцев я сделал больше, чем кто-то из других президентов. Ну кроме Авраама Линкольна, конечно.
Источник: «Обозреватель»
Для афроамериканцев я сделал больше, чем кто-то из других президентов. Ну кроме Авраама Линкольна, конечно.
Источник: «Обозреватель»
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