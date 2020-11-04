Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Фразы > Дональд Трамп

Дональд Трамп

Автор: президент США
04.11.20 07:31
295
Дональд Трамп

Для афроамериканцев я сделал больше, чем кто-то из других президентов. Ну кроме Авраама Линкольна, конечно.

Источник: «Обозреватель»

Тэги:

Комментарии

Статьи

31.10.20 10:42

Фильм «Кровь пеликана»: ода матери, рвущей себе грудь

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
01.11.20 08:29

Экономная победа «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Бывший топ-менеджер Microsoft заявил об опасности 5G
03.11.20 20:52

Бывший топ-менеджер Microsoft заявил об опасности 5G

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Лига чемпионов: «Шахтер» разгромно проиграл немцам в Киеве

Лига чемпионов: «Шахтер» разгромно проиграл немцам в Киеве
03.11.20 21:44
912
Последние новости
04.11.20 03:29

Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
04.11.20 01:17

Американцы создали «укол» от лишнего веса
04.11.20 00:01

Раскрыта тайна последней презентации Apple в этом году
03.11.20 21:44

Лига чемпионов: «Шахтер» разгромно проиграл немцам в Киеве
03.11.20 20:08

Голландцы собрали очень необычный автомобиль
03.11.20 19:41

Внешняя политика Дональда Трампа: украинские аналитики подвели итоги
03.11.20 19:23

«Будет кровопролитие»: глава КСУ угрожает Украине развалом в случае своей отставки
Фото и Видео
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
Голландцы собрали очень необычный автомобиль
Голландцы собрали очень необычный автомобиль
Внешняя политика Дональда Трампа: украинские аналитики подвели итоги
Внешняя политика Дональда Трампа: украинские аналитики подвели итоги
В Хмельницком умерла 4-летняя девочка, которую жестоко избила собственная мать
В Хмельницком умерла 4-летняя девочка, которую жестоко избила собственная мать
Когда в Украине появится собственная вакцина от коронавируса: Степанов озвучил сроки
Когда в Украине появится собственная вакцина от коронавируса: Степанов озвучил сроки
В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео
В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео
Названо самое популярное видео на YouTube в мире
Названо самое популярное видео на YouTube в мире
В Москве пылает склад с газовыми баллонами. Слышны взрывы
В Москве пылает склад с газовыми баллонами. Слышны взрывы
Кличко высказался о возможном локдауне в Киеве
Кличко высказался о возможном локдауне в Киеве
Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя
Усик победил опасного британца Чисору и по-христиански обнял его после боя
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.