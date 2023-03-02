Ночью в Крыму снова гремели взрывы

Главное: Два неизвестных дрона упали на территории Сакского района. Инцидент произошел ночью 1 марта.

Детали: Два беспилотника попытались атаковать воинскую часть в Сакском районе оккупированного Крыма. Об этом 2 марта сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 1 марта.

«Около двух часов ночи два неизвестных БПЛА упали на территории части. Вероятно, падение произошло после работы ПВО или РЭБ Минобороны (РФ). После падения один из них взорвался», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал, стену одной из построек повредило осколками.

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