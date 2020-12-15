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Фото-Новости > В Черкассах довольно необычно украсили новогоднюю елку

В Черкассах довольно необычно украсили новогоднюю елку

Автор: «Фраза»
15.12.20 13:53
965
В Черкассах довольно необычно украсили новогоднюю елку

Главное: В Черкассах на главную елку города нацепили украшения в виде «ока дьявола». По легенде эти амулеты защищают от сглаза, а также исполняют желания.

Детали: Главную елку в Черкассах установили на Соборной площади к новогодним праздникам и украсили амулетами «глаз Фатимы», которые известны также как «око дьявола» и по легендам защищают от сглаза. Фото главной городской елки опубликовала пресс-служба горсовета.

Так, развешенные на елке метровые игрушки символизируют зрачки: на синий и желтый фон нанесены черные круги, на периферии — светлая полоса. Метровые амулеты развесили на 18-метровое дерево со всех сторон.

По данным горсовета, на верхушку установят двенадцатиконечную звезду. Зажгут 18-метровую елку в этом году 19 декабря — в День святого Николая.

Центр города планируют украсить различными декорациями и новогодними инсталляциями. В частности, там будут световые конструкции «Арка тоннель» и «Пуля с проходом».

Всего на установку и подключение иллюминаций из бюджета потратят 2,8 миллиона гривен.

По легенде считается, что чем больше амулет, тем он сильнее, поэтому лучше выбирать более крупные экземпляры. Также поговаривают, что у «глаза Фатимы» есть еще одна функция — исполнять желания.

главная елка Черкасс

главная елка Черкасс

В тему: В этом году елка в Киеве впервые будет искусственной, а вместо традиционной звезды на верхушку решили повесить огромную декоративную шляпу.

Впрочем, спустя некоторое время компания, придумавшая «напялить» волшебную шляпу на главную елку страны, похоже, поняла свой промах.

Тэги: Новый год, общество, елка, Черкассы, новости Украины

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