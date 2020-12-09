В самом центре Полтавы горит здание, построенное еще при Котляревском

Главное: В центре Полтавы горит здание кинотеатра им. И. П. Котляревского, построенное в начале XIX века.

Детали: 9 декабря в 4:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем на летней площадке кафе на ул. Соборности в центре Полтавы. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, спасатели, которые прибыли на вызов, установили, что горит кровля кафе на площади около 150 кв. м, также огонь по смежным помещениях распространился на здание кинотеатра им. И. П. Котляревского.

Предварительно жертв и пострадавших нет. Сейчас идет локализация пожара.

Отметим, что кинотеатр им. И. П. Котляревского располагается в здании бывшего дворянского собрания 1810 года постройки.

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