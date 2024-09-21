Игра в кальмара 2 (2024): дата выхода и тизер продолжения суперпопулярного сериала

Netflix выпустила тизер ко второму сезону «Игры в кальмара» — «Игра в кальмара 2».

Действия «Игра в кальмара 2» будут разворачиваться спустя три года после победы Сон Ки Хуна. Несмотря на пережитый ужас, «игрок 456» снова возвращается на арену, чтобы побороться за главный приз — 45,6 миллиардов вон.

Премьера «Игра в кальмара 2» состоится 26 декабря 2024 года.

Тизер «Игра в кальмара 2»:

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