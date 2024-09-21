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Видео-Новости > Офис (2024): трейлер и дата выхода австралийской версии популярного сериала

Офис (2024): трейлер и дата выхода австралийской версии популярного сериала

Агата Кловская
21.09.24 13:13
119
Офис (2024): трейлер и дата выхода австралийской версии популярного сериала
Вышел трейлер австралийской версии комедийного сериала «Офис» с женщиной-боссом.
 
По сюжету «Офис» руководитель филиала компании по производству упаковки Flinley Craddick Ханна Ховард пытается спасти своё подразделение от закрытия. 
 
Премьера «Офис» запланирована на 18 октября 2004.
 
Трейлер австралийской версии сериала «Офис»:
 
 
 
 

Тэги: фильм, кино

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