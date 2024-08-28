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Видео-Новости > Лягушка (2024): трейлер нового южнокорейского жестяк-триллера

Лягушка (2024): трейлер нового южнокорейского жестяк-триллера

Агата Кловская
28.08.24 21:13
81
Лягушка (2024): трейлер нового южнокорейского жестяк-триллера
На Netflix вышел южнокорейский триллер «Лягушка» («The Frog»).
 
«Однажды тихим летом в пансион приезжает загадочная женщина. Ее приезд запускает цепь событий, которые разрушают жизнь хозяина дома и всех, кто его окружает», - таков краткий сюжет триллера «Лягушка».
 
Трейлер «Лягушка»:
 

Тэги: фильм, кино

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