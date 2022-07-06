В Киеве начали выдавать повестки на пляжах

Главное: В Киеве все чаще выдают повестки в местах отдыха. За последние дни два таких случая произошло на озере Вырлица.

Детали: В Киеве нарушителям правопорядка раздают повестки в армию. Так, на озере Вырлица очевидцы рассказывают про уже второй такой случай. Об этом рассказали в Telegram-канале Телеканала Киев.

5 июля на озере Вырлица парня, который купался, задержала полиция, а представители военкомата готовили ему повестку. Известно, что до приезда копов молодой человек нарушал общественный порядок. Полицию вызвали на место из-за того, что он находился на пляже в состоянии алкогольного опьянения и приставал к людям, которые и обратились к правоохранителям.

Однако нарушитель, чтобы не попасть в армию, прыгнул в воду и пытался убежать от полиции. Правоохранители пытались его выловить.

А вот 6 июля правоохранители снова выписали повестку мужчине. По предварительной информации, парень разговаривал по-русски и имел не зажившее ножевое ранение, поэтому местные отдыхающие вызвали полицию для проверки.

В тему: В киевских ночных клубах массово выписывают повестки.