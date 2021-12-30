Перуанские шаманы использовали портрет Зеленского в ежегодном новогоднем ритуале

Главное: Перуанские шаманы провели ежегодный ритуал очищения над портретами мировых лидеров. Среди них оказался и президент Украины Владимир Зеленский.

Детали: В Перу шаманы и целители провели традиционный обряд привлечения здоровья и мира в Новом году. Как сообщает ТСН, как правило, в своем ритуале они используют лишь изображения президентов России и США.

Однако в этом году по неизвестной причине к ним попало и фото украинского лидера.

В то же время, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на одного из шаманов, он и его коллеги попросили природу объявить 2022-й годом наступления конца пандемии COVID-19. Для этого участники обряда нарисовали семенами и лепестками круг на земле с числом 2022, в который сложили подношения, в том числе листья коки, и вылили на алтарь напиток чича на основе ферментированной кукурузы.

Кроме того, шаманы провели церемонию по очистке международных отношений от негатива. Особенно они старались избавиться от напряженности между Россией и Украиной. Для этого целители облили настоем фотографии Путина, Зеленского и Байдена, в котором они видят ключ к решению проблемы взаимоотношений между странами.

«Это будет очень благоприятный год для всех стран. Будет очень хороший прогресс в области здравоохранения, и конфликты утихнут. Наступит мир, спокойствие и хорошее здоровье для всех», — предсказал целитель Андрес де Лос-Сантос.

В тему: В начале 2017 года в Киев приехал шаман из Перу Дон Луи Хорхе Дельгадо.