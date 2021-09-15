В Киеве мужчина жарил сосиску прямо в вагоне метро

Главное: В киевском метро мужчина прямо в вагоне спокойно достал газовую горелку и обжарил себе сосиску. При этом его не смутили несколько десятков пассажиров.

Детали: В киевском метро пассажир прямо в вагоне пожарил себе сосиску. Сделал он это с помощью газовой горелки. Видео кулинара мгновенно стало вирусным и распространилось в сети.

На кадрах видно спокойно сидящего мужчину с рюкзаком. Одной рукой он держит сосиску, другой горелку.

Несколько десятков людей вокруг проголодавшегося пассажира не смутили.

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