Опубликовано видео землетрясения в Перу

Главное: Землетрясение магнитудой 6 балов произошло в Перу. Появилось видео с камер наблюдения.

Детали: В ночь на среду, 23 июня, в Перу произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6 баллов.

Особенно сильно толчки ощущались в столице страны Лиме.

Природное явление зафиксировали многочисленные камеры наблюдения, после чего видео появились в интернете.

Кадры были сняты как в помещениях, так и на улицах.

Многие люди восприняли происходящее с ужасом.

Впрочем, по официальным данным, существенных разрушения и пострадавших нет.

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