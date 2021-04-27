Опубликованы впечатляющие видео розовой Суперлуны

Главное: В мире наблюдалось Суперлуние. Опубликованы видео розового светила.

Детали: Жители нашей планеты минувшей ночью наблюдали Суперлуну. Небесное светило порозовело.

Произошло уникально точное совпадение новолуния с нахождением Луны в точке ее наибольшего сближения с Землей.

Стоит напомнить, что такой термин как Суперлуна ввел в 1979 году астроном Ричард Нолле.

В тему: Мы писали, что розовая Луна кажется больше своих привычных размеров из-за максимального приближения к нашей планете.

По астрономическому календарю с апрельским Суперлунием начинается приход весны.

Суперлуна может иметь красноватый цвет из-за пыли, пепла и других частиц в атмосфере.

При этом светило освещает небо ярче примерно на 30%, а сам диск визуально увеличится на 14%.