В Минздраве рассказали, сколько мутаций генома коронавируса известно на сегодняшний день

Главное: Появление нового варианта SARS-CoV-2 является ожидаемым явлением и не является поводом для беспокойства. Всего же сейчас зарегистрировано 12000 мутаций генома коронавируса.

Детали: В настоящее время уже зарегистрировано 12000 мутаций генома Covid-19, и все они корректно определяются тест-системами, которые используют в Украине. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктора Ляшко во время брифинга 22 декабря.

По его словам, учитывая, что вирусы постоянно меняются и мутируют, появление нового варианта SARS-CoV-2 является ожидаемым явлением и не является поводом для беспокойства.

Ляшко отметил, что одним из возможных объяснений появления нового варианта SARS-CoV-2 является длительная инфекция у одного пациента с иммуносупрессией, которая может привести к накоплению мутаций с повышенной скоростью.

«Другим возможным объяснением могут быть процессы адаптации вируса, происходящих в различных восприимчивых видов животных, а затем передаются людям от животных-хозяев. В частности, существуют данные о сходстве шипового протеина в новом варианте вируса со штаммом вируса, обнаруженного в норок из Дании», — сказал замминистра.

В тему: По сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2 штамм, быстро распространившийся по Великобритании имеет 22 мутации. Дальнейший рост этого числа может сделать неэффективными нынешние вакцины.

Стало известно кое-что новое о мутации COVID-19. Появилось разъяснение ВОЗ.