Вслед за Зеленским коронавирусом за один вечер заразились глава его Офиса, министр и мэр

Главное: Вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня вечером стало известно о заражении коронавирусом главы его Офиса Андрея Ермака, министра финансов Серея Марченко и городского головы Николаева Александра Сенкевича.

Детали: Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о положительном тесте на коронавирус вслед за президентом Владимиром Зеленским. На своей странице в Facebook он сообщил, что чувствует себя нормально и у него «времени болеть нет совсем».

«Жизнь слишком интересна, чтобы терять время на болезни и плохое настроение», — заключил чиновник.

О положительном тесте на коронавирус сегодня стало известно и у министра финансов Сергея Марченко. Как сообщила народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук в ходе трансляции на канале сообщества «АвтоЕвроСила» в Facebook, эту информацию ей подтвердили в пресс-службе чиновника после того как он не смог принять участие в деятельности рабочей группа по вопросам растаможивания «евроблях».

На этот период выполнение обязанностей Министра возложено на Первого заместителя Министра финансов Дениса Улютина.

О заражении коронавирусом сегодня также сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич. «У меня обнаружили COVID-19 и небольшую пневмонийку. Вынужден пойти на самоизоляцию», — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что продолжает работать над подачей тепла в городе.

«Прошу всех, у кого возникли проблемы с отоплением — сообщать мне в личные сообщения на публичную страницу. Будем оперативно решать эти вопросы», — заключил мэр.

В тему: Вечером 9 ноября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию.

Перед этим он провел селекторное совещание с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого заявил, что режим карантина на выходные дни ориентировочно продлится несколько недель.