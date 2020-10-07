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Видео-Новости > Умер легендарный американский гитарист Эдди Ван Хален

Умер легендарный американский гитарист Эдди Ван Хален

Александр Панько
07.10.20 11:02
503
Умер легендарный американский гитарист Эдди Ван Хален

Главное: Музыкант Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет. Причиной стал рак.

Детали: Легендарный американский гитарист и основатель группы Van Halen Эдвард (Эдди) Ван Хален умер в возрасте 65 лет. Как рассказал его сын Вольфганг, причиной кончины отца стал рак горла, с которым он вел борьбу десять лет.

Музыкант умер в клинике в Санта-Монике в Калифорнии.

Справка: Эдди Ван Хален был одним из самых известных гитаристов в мире. В 1972 году вместе со своим старшим братом Алексом он основал группу Van Halen. В 2012 году музыкант вошел в список ста величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

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В тему: 5 августа 2020 года мы писали, что Пол Маккартни честно рассказал, почему распались The Beatles.

Тэги: США, гитарист, рак, рок, музыка, культура, Эдди Ван Хален

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