Прошлый год был третьим по теплоте за весь период наблюдений, — климатологи

Эксперты Европейского центра по вопросам изменения климата Copernicus Climate Change Service (C3S) и Служба мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS) подтвердили, что 2025 год был третьим самым тёплым годом за всю историю наблюдений. Об этом говорится в пресс-релизе C3S.

Отмечается, что 2025 год был третьим самым тёплым годом за всю историю наблюдений, лишь на 0,01°C прохладнее 2023 года и на 0,13°C прохладнее 2024 года — самого тёплого за всю историю наблюдений.

В целом последние 11 лет стали 11-ю самыми тёплыми за всю историю наблюдений.

Средняя глобальная температура за последние три года (2023-2025) была более чем на 1,5°C выше доиндустриального уровня (1850-1900). Это первый случай, когда за трёхлетний период превышен лимит в 1,5°C), — заявили климатологи.

Эксперты также обратили внимание на то, что температура воздуха над сушей мира была второй по величине, тогда как в Антарктиде была зафиксирована самая высокая годовая температура за всю историю наблюдений, а в Арктике — вторая по величине годовая температура воздуха.

Судя по текущим темпам потепления, лимит в 1,5°C для долгосрочного глобального потепления, установленный Парижским соглашением, может быть достигнут уже к концу этого десятилетия — более чем на десятилетие раньше, чем прогнозировалось, исходя из темпов потепления на момент подписания соглашения.

Напомним, украинские учёные на станции «Академик Вернадский» зафиксировали новую климатическую аномалию — температура воды в 2025 году ни разу не опускалась ниже границы замерзания.