Свинарчук и его пешки возвращаются в «Укроборонпром»

Свинарчуки возвращаются в «Укроборонпром». Об этом свидетельствуют радостные фото Виталия Жукова, участника схем заработка Свинарчука-Гладковского на «Укроборонпром» при бывшем президенте Петре Порошенко и Юрия Гусева — нынешнего главы госконцерна. Причина — государственный оборонный заказ, который отдали конструкторскому бюро «Вектор-В» Жукова, как разработчику боеприпасов.

Юрий Жуков ранее получил подозрение об уклонении от уплаты налогов и по легализации. Однако это дело закончилось ничем. В сентябре 2021 года по прошению прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Жукова освободили от уголовной ответственности. На основании истечения срока давности. Это значит, что у правоохранителей теперь нет претензий к Виталию Жукову.

Об этом отдельно заявили в «Укроборонпроме»:

«Концерн не имеет никакого решения суда или юридических оснований, запрещающих «Укроборонпрому» вести переговоры или заключать контракты с компанией «Вектор-В» и ее с руководителем».

Очень странно и подозрительно читать подобные заявления от нынешнего руководителя «Укроборонпрома» Юрия Гусева — от человека, который сам не может похвастаться безупречной репутацией. К нему самому были вопросы, причем, серьезные вопросы.

Юрий Гусев до появления в госкорпорации руководил Херсонской ОГА. А еще раньше, при президенте Петре Порошенко, занимал должность замминистра обороны и был главой тендерного комитета. Долго удержаться в Минобороны ему не удалось, достаточно быстро (в 2016 году) разразился громкий коррупционный скандал по закупкам топлива. Гусеву пришлось ретироваться. После чего он всплыл на позиции советника министра инфраструктуры Владимира Омеляна — не менее скандального «героя».

Юрию Гусеву пришлось нормально поскитаться, чтобы запутать следы, и чтобы люди меньше вспоминали историю с топливными закупками. Только после всего этого он оказался в кресле главы Херсонской ОГА при Владимире Зеленском, и выхлопотал себе место в ликвидируемом «Укроборонпроме», который проводит крупные закупки перед закрытием и платит Гусеву завидную зарплату, размер которой регулярно повышается.

Что же касается Виталия Жукова, то в сентябре 2021 года два фигуранта дела по хищению средств в «Укроборонпром» пошли на сделку со следствием. То есть признали всю свою вину, за что получили год условного срока.

Так вот в этом постановлении говорится, что в мае 2015 года, Виталий Жуков, который уже работал в государственном концерне «Укроборонпром», и его друг Андрей Рогоза, имея опыт ведения хозяйственной деятельности по поставке специфических товаров для оборонной отрасли, разработали план поставки таких товаров для «Укроборонпрома» с целью обогащения и получения быстрой прибыли. В частности, речь шла о деталях и комплектующих для бронетехники и вооружения с возможностью уклонения от уплаты налогов.

Для выполнения этого плана Жуков и Рогоза привлекли и других лиц: Игоря Волохача (в 2015 году был владельцем ООО «Оптимумспецдеталь» и директором), Романа Чубу (позже стал владельцем и директором фирмы «Оптимумспецдеталь») и Елену Иванюк (выполняла роль бухгалтера). Была организована схема с помощью компании «Оптимумспецдеталь»: использовали ее документы, подавали налоговую отчетность и подписывали документы по указанию Рогозы и Жукова.

В итоге, исполнители получили условный срок. Самого Жукова освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности. А с друга Порошенко, его фунта, и фигуранта уголовного дела по оборонке Олега Гладковского (Свинарчука) еще зимой сняли электронный браслет. И теперь «Укроборонпром» заключает контракт с Жуковым на производство боеприпасов.

По материалам dubinsky.ua