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Дайджест > Сегодня те, кто называет себя масонами - клоуны

Сегодня те, кто называет себя масонами - клоуны

Александр Панько
28.06.21 10:23
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Сегодня те, кто называет себя масонами - клоуны

4 июня 1717 года представители английских масонских лож учредили Великую ложу Англии. С этого дня принято исчислять историю современного масонства.

Следует заметить, что корпорации каменщиков, а maçon по-французски и означает «каменщик», были известны еще в Средневековье, равно как и представители других профессий, объединенные в закрытые корпорации — цеха. Эти корпорации были тайными и попасть туда можно было только пройдя особое посвящение.

Кроме собственно каменщиков-масонов были тайные ложи башмачников, художников, литейщиков, виноделов, стеклодувов и даже мусорщиков и нищих. Они иногда объединяются в общее явление «компаньонаж».

У каждой профессии были свои ритуалы и символы, чаще всего возводимые к библейской истории, но иногда в ее апокрифической версии. Кроме того, повсюду легко можно было обнаружить и дохристианскую символику.

Общим для масонов и компаньонов было то, что они принадлежали к Третьему сословию. У священников и аристократии были свои особые ордена и тайные союзы. При этом средневековые цеховики отличались и от крестьянских общин, которые в этот период также подчас объединялись в мистические группы со своими преданиями, символами и посвящениями.

24 июня 1717 года древнее масонство, называвшееся ранее оперативным, то есть связанным с конкретной профессией — со строительством храмов, замков и дворцов — было лишь реформировано. Теперь она стало спекулятивным, то есть умозрительным.

И в него могли вступить представители любых сословий — все обряды считались отныне аллегориями, а секреты мастерства — мистическими метафорами. Но масонство и в этом состоянии сохранило главное — ориентацию на Третье сословие, Tiers Etat.

Так оно стало авангардом нового капиталистического класса, рвущегося к власти. Среди масонских лож были как умеренные, так и совсем радикальные. Например, баварские иллюминаты. Или французские масонские ложи, ответственные за великую французскую революцию, и связанный с ней кровавый террор.

Это радикальное революционное масонство отбросило Бога и стало главным идеологическим и политическим врагом всего традиционного уклада Европы. Третье сословие под началом масонских вождей уничтожило церковь, низвергло монархию. Ещё более закабалила крестьян. Заменила материалистической наукой энциклопедистов возвышенный идеализм христианского средневековья.

Истинная Европа билась в отчаянной схватке в Вандее, где священство, аристократия, верная монарху, и крестьянство объединились в борьбе с кровавым масонским терроризмом, авангардом либерально-капиталистической материалистической цивилизации, наступавшей на Европу. И, в конце концов, покорившей её.

Современный Запад пошёл по масонскому пути развития. В 20-ом веке почти все планы спекулятивного масонства воплотились в жизнь. Сами ложи с их архаичными ритуалами, морализмом и символизмом — устарели.

Масонская идеология прогресса, эволюции, прав человека, материалистической науки, светского государства, гражданского общества стали принципами и нормами практически всего человечества.

Идеи, изначально зародившиеся в тайных масонских ателье, сегодня открыто внедряются в голову школьникам и определяют повестку дня политики науки и культуры.

И не случайно почти все президенты США, начиная с первого — Джорджа Вашингтона, были активистами англо-саксонской масонерии и занимали в ней руководящие посты.

Сегодня те, кто называет себя масонами (а есть и такие) — это, либо аналоги реконструкторов, либо клоуны. Всё человечество постепенно стало одной масонской ложей. Дело за малым — последним шагом масонской программы является установление всемирной диктатуры Всемирного правительства. Но на этом пути мы видим и определенные препятствия. И, я надеюсь, вы сами понимаете, что я имею в виду...

По материалам Геополитика

Тэги: масонство

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