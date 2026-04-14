Бельгия и Испания предоставят Украине колоссальную помощь

Бельгия и Испания продолжают помогать Украине во время войны. Подробности поведал министр обороны нашей страны Михаил Федоров.

По его словам, по итогам разговоров с министрами обороны Бельгии и Испании стало известно о том, что Бельгия в этом году выделяет миллиард евро оборонной помощи нашей стране и подтвердила намерение передать дополнительные истребители F-16, тогда как Испания также предоставляет миллиард евро на нашу поддержку Украины.

Чиновник сказал: «Провел разговоры с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Синхронизировали ключевые направления сотрудничества – усиление противовоздушной обороны, развитие дронных возможностей и «чешской инициативы» для обеспечения фронта артиллерией дальнобойного поражения».

Указывается, что Испания также предоставляет миллиард евро на поддержку нашей страны в этом году. Во время переговоров стороны уделили внимание развитию оборонного сотрудничества, в частности в рамках европейского механизма SAFE. Украина предложила возможность тестирования испанских беспилотников в боевых условиях.

Резюмируется: «Мы готовы предложить перечень производителей, которые могут наладить сотрудничество с испанскими компаниями. Со своей стороны, Украина также предложила возможность тестировать испанские беспилотники в боевых условиях».

