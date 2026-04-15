Стало известно, почему с возрастом время «летит» быстрее

Ученый Марк Виттманн из Института пограничных областей психологии и психического здоровья поведал кое-что интересное. Он попытался объяснить, почему с возрастом время «летит» быстрее.

По его словам, ощущение ускорения времени с возрастом связано не с самим течением времени, а с особенностями работы памяти и восприятия.

Специалист отмечает, что в детстве время кажется более длинным из-за большого количества новых впечатлений, когда многие события происходят впервые, ярко воспринимаются и хорошо запоминаются.

По его словам, все это создает ощущение насыщенности и растянутости времени.

При этом детский мозг активно развивается, усиливая эффект новизны.

Информируется, что с возрастом число новых событий снижается, жизнь становится более предсказуемой, а повседневные эпизоды хуже откладываются в памяти. В итоге периоды времени воспринимаются как менее насыщенные и «сжимаются» в воспоминаниях, создавая ощущение, что годы проходят быстрее.

Известно, что после 30 лет постепенно снижается способность мозга фиксировать рутинные события. При этом значимые и эмоционально насыщенные воспоминания у пожилых людей сохраняются даже лучше, чем у молодых. Но именно пробелы в повседневной памяти делают прошедшие годы менее заметными и визуально более короткими.

Эксперт рассказывает, что, чтобы замедлить субъективное ощущение времени, нужно чаще получать новые впечатления, поддерживать физическую активность, развивать социальные связи и нагружать мозг интеллектуальными задачами.

Впрочем, уточняется, что чрезмерная занятость может давать обратный эффект, так как при перегрузке время, наоборот, будто ускоряется.

В качестве дополнительного подхода исследователь советует практики осознанности и внимание к текущему моменту.

Ранее ученые поведали, как легко омолодить мозг.