Чилийцы предупредили об опасности заменителей сахара

Эксперты из университета Чили поведали об опасности заменителей сахара. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они способны вызывать изменения в активности генов, которые передаются потомству.

Во время опыта лабораторных мышей разделили на три группы: одной давали обычную воду, двум другим – воду с добавлением сукралозы или стевии в дозах, сопоставимых с человеческим потреблением.

Указывается, что наблюдение за грызунами велось в течение двух поколений, при этом потомство получало только чистую воду.

Сообщается, что у потомства животных, которые подвергались воздействию заменителей сахара, выявили изменения в метаболизме.

Подчеркивается, что речь идет не о развитии заболеваний, а о тонких биологических сдвигах, то есть изменениях в регуляции уровня глюкозы и активности генов.

Самый выраженный эффект показала сукралоза: у потомства самцов уже в первом поколении наблюдалось снижение толерантности к глюкозе, а во втором — повышенный уровень сахара в крови.

Специалисты выявили изменения в кишечной микрофлоре. При употреблении сукралозы баланс бактерий смещался в менее благоприятную сторону. Эффекты от стевии оказались слабее и, как правило, исчезали уже через одно поколение.

Говорится, что такие изменения связаны с эпигенетическими механизмами – процессами, которые не меняют саму ДНК, но влияют на включение и выключение генов. Такие изменения могут возникать под воздействием питания.

Резюмируется, что работа проводилась на животных, и прямые выводы для человека делать рано, но полученные результаты указывают на необходимость дальнейших исследований и умеренного потребления подсластителей.

