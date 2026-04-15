Новости > Чилийцы предупредили об опасности заменителей сахара

Чилийцы предупредили об опасности заменителей сахара

Агата Кловская
15.04.26 13:51
Эксперты из университета Чили поведали об опасности заменителей сахара. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они способны вызывать изменения в активности генов, которые передаются потомству.

Во время опыта лабораторных мышей разделили на три группы: одной давали обычную воду, двум другим – воду с добавлением сукралозы или стевии в дозах, сопоставимых с человеческим потреблением.

Указывается, что наблюдение за грызунами велось в течение двух поколений, при этом потомство получало только чистую воду.

Сообщается, что у потомства животных, которые подвергались воздействию заменителей сахара, выявили изменения в метаболизме.

Подчеркивается, что речь идет не о развитии заболеваний, а о тонких биологических сдвигах, то есть изменениях в регуляции уровня глюкозы и активности генов.

Самый выраженный эффект показала сукралоза: у потомства самцов уже в первом поколении наблюдалось снижение толерантности к глюкозе, а во втором — повышенный уровень сахара в крови.

Специалисты выявили изменения в кишечной микрофлоре. При употреблении сукралозы баланс бактерий смещался в менее благоприятную сторону. Эффекты от стевии оказались слабее и, как правило, исчезали уже через одно поколение.

Говорится, что такие изменения связаны с эпигенетическими механизмами – процессами, которые не меняют саму ДНК, но влияют на включение и выключение генов. Такие изменения могут возникать под воздействием питания.

Резюмируется, что работа проводилась на животных, и прямые выводы для человека делать рано, но полученные результаты указывают на необходимость дальнейших исследований и умеренного потребления подсластителей.

Ранее британцы опровергли популярным миф о кофе и чае.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Статьи

12.04.26 15:57

Буданов предупредил украинцев о грядущем триггерном событии и возможной катастрофе: что он имел в виду?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
15.04.26 16:50

Стало известно, почему с возрастом время «летит» быстрее

15.04.26 16:08

Во Франции зафиксировали мор очень милых птичек

15.04.26 15:49

Психологи рассказали, как отучить детей врать

15.04.26 15:46

Ученые заявили, что ночи на Земле становятся светлее

15.04.26 15:32

К соглашению о Трибунале против РФ присоединились еще две страны

15.04.26 15:16

США вернули нефтяные санкции против России, — СМИ

15.04.26 14:45

Итальянцы поведали об уникальной пользе томатов

15.04.26 14:25

Ученые создали материал, способный самовосстанавливаться более 1000 раз

15.04.26 13:52

Союзники не присоединились к войне Трампа в Иране, но последствия их догоняют, — CNN

15.04.26 10:51

Украина и Германия согласовали оборонный пакет на €4 млрд

15.04.26 10:25

На ЧАЭС отреагировали на слухи о возможном обрушении саркофага

15.04.26 09:23

Названы противники вступления Украины в ЕС

15.04.26 09:09

«Укрэнерго» отменило отключение на среду, 15 апреля

15.04.26 07:00

Вэнс сделал новое скандальное заявление по поводу войны в Украине

14.04.26 13:55

Зеленский назвал регионы, которые медленнее всего готовятся к зиме

14.04.26 11:41

Украина впервые имеет достаточно оружия для защиты от ударов РФ, — Зеленский

14.04.26 10:54

В Броварах совершен теракт. Подозреваемые уже задержаны

14.04.26 10:14

Запорожская АЭС осталась без электроснабжения, — МАГАТЭ

14.04.26 09:40

ВСУ за сутки уничтожили еще 820 россиян. Сводка за 14 апреля

10.04.26 10:13

Рютте назвал четыре страны, которые блокируют вступление Украины в НАТО

09.04.26 12:43

Названы главные фавориты следующих выборов президента США

09.04.26 15:35

Британцы опровергли популярным миф о кофе и чае

09.04.26 15:02

В прошлом марте в Украине ускорилась инфляция

09.04.26 12:50

Сырский озвучил ошеломляющую статистику с фронта

10.04.26 12:27

Зеленский ответил Вэнсу по поводу «территорий»

10.04.26 10:33

Зеленский ответил Путину по поводу пасхального перемирия

09.04.26 11:18

Кремль сделал новое заявление о переговорах с Киевом

09.04.26 16:07

Зеленский призвал готовиться к следующей зиме

10.04.26 18:38

В СБУ сделали тревожное заявление накануне Пасху

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
