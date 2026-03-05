С начала войны число заключенных в России сократилось на 158 тысяч

В России резко сократилось количество заключённых, сообщил заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов. Об этом информируют росСМИ.

«Сейчас у нас исторический минимум — в местах лишения свободы и следственных изоляторах содержатся 308 тыс. граждан... В следственных изоляторах также исторический минимум — 89 тыс. человек», — отчитался он.

По словам Давыдова, сейчас в России на каждые 100 тыс. населения приходится 209 заключённых против 490 в 2013 году (до оккупации Крыма). Тогда общая численность такого контингента составляла 700 тыс. человек.

Количество заключённых в российских местах лишения свободы начало резко сокращаться после полномасштабного вторжения в Украину, когда осуждённых начали вербовать на фронт. По состоянию на 1 января 2022 года в колониях РФ находились около 466 тыс. человек, через год эта цифра уменьшилась до 433 тыс., а ещё через два — до 313 тыс. С учётом данных Давыдова, всего за четыре года войны тюремное население страны сократилось на 158 тыс. человек.

Количество погибших в Украине российских заключённых, по самым скромным оценкам, превышает 21,4 тыс. человек.

Напомним, с февраля 2022 до февраля 2023 года вербовку в колониях для «мясных штурмов» осуществляла ЧВК «Вагнер». Основатель группировки Евгений Пригожин заявлял, что всего набрал 50 тыс. заключённых, из которых погибло около 20% (10 тыс.). После этого вербовкой начало заниматься Минобороны РФ. Заключённых лишили выплат и помилования. Вместо этого им предоставляют «условное освобождение» и отправляют на фронт до завершения войны.

С ноября 2022 года в России разрешили мобилизовывать граждан, имеющих судимость за большинство тяжких преступлений, в том числе убийства, грабежи, разбой и наркоторговлю. В июне 2023 года Госдума одобрила закон, который позволяет заключать контракты с Минобороны лицам, отбывающим наказание, имеющим судимость или находящимся под следствием. Позже эту практику расширили и распространили на подсудимых.

Позже стало известно, что в России осужденным вменяют новые преступления, якобы совершённые во время отбывания наказания, с альтернативой подписания контракта с Минобороны для отправки на фронт.