ТОП-ТЕМЫ:
Новости > «Укрэнерго» подтвердило отключение на среду, 4 марта

«Укрэнерго» подтвердило отключение на среду, 4 марта

Агата Кловская
04.03.26 09:28
111
«Укрэнерго» подтвердило отключение на среду, 4 марта

В некоторых регионах Украины в среду, 4 марта, с 08:00 до конца суток для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, для промышленных - ограничения мощности. Об этом сообщила прессслужба «Укрэнерго».

"Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", - говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться. О времени и объеме отключений будут информировать облэнерго на своих официальных страницах в соцсетях.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте её экономно", – добавили в компании.

Напомним, утром во вторник в четырёх областях Украины зафиксированы новые отключения из-за атак российских агрессоров.

Комментарии

Статьи

02.03.26 23:49

Гончаренко vs Княжицкий: последствия для Европейской солидарности

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Все новости
Главное
Популярное
04.03.26 10:53

Путин знал о нападении на Иран, но ничего не сделал, — Bloomberg

04.03.26 10:33

Стало известно, как война в Иране уже сказывается на Украине

04.03.26 10:14

Трамп поручил прекратить отношения с Испанией

04.03.26 09:56

Зеленский рассказал о разговоре с эмиром Катара

03.03.26 20:52

Жена и отец главы ГСУ СБУ Андрея Швеца владеют участками в Золоче под Киевом, - утверждает Гончаренко

03.03.26 16:28

Я никогда не покину Донбасс и 200 тысяч украинцев, которые там живут, — Зеленский

03.03.26 16:25

Медик рассказала, сколько часов следует спать человеку

03.03.26 15:47

Страны Ближнего Востока запросили у ЕС системы ПВО

03.03.26 14:33

Израиль заявил о ликвидации в Ливане командира «исламского джихада»

03.03.26 16:28

Я никогда не покину Донбасс и 200 тысяч украинцев, которые там живут, — Зеленский

03.03.26 11:19

В «Резерв+» добавили новый вид отсрочки

03.03.26 10:13

Зеленский рассказал о документах РФ с их планами на 2026-2027 годы

03.03.26 09:36

«Укрэнерго» предупредило об отключении во вторник, 3 марта

02.03.26 20:08

Зеленский предупредил, что Россия собирается бить по объектам водоснабжения Украины

02.03.26 14:23

Сборная Украины по футболу понесла существенные потери перед игрой против Швеции

02.03.26 09:25

ВСУ за сутки уничтожили 960 россиян. Сводка за 2 марта

02.03.26 07:49

Трамп спрогнозировал, сколько еще продлятся боевые действия против Ирана

27.02.26 10:35

Зеленский объяснил, почему не отдаст Донбасс РФ

27.02.26 10:07

МВФ принял новую программу финансирования Украины

25.02.26 22:55

Зеленский и Трамп поговорили. Стало известно, о чем

26.02.26 14:03

Лавров сделал циничное заявление по поводу завершения войны в Украине

26.02.26 00:01

Вэнс сделал ряд важных заявлений по поводу войны в Украине

27.02.26 08:56

Зеленский сообщил важную новость по поводу украинской энергетики

25.02.26 15:22

На улице одного из итальянских городков «завелся» очень необычный экспонат

26.02.26 09:26

Зеленский заявил о победе Украины

27.02.26 13:52

У Орбана есть дополнительное условие для разблокирования кредита Украине от ЕС, — Politico

25.02.26 16:05

Зеленский ответил на ядерные угрозы России

27.02.26 13:27

Фу Брик: китайцы рассказали о небывалой пользе загадочного чая

26.02.26 14:16

Тернопольскую область потрясло жуткое преступление

Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

