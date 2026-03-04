«Укрэнерго» подтвердило отключение на среду, 4 марта

В некоторых регионах Украины в среду, 4 марта, с 08:00 до конца суток для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, для промышленных - ограничения мощности. Об этом сообщила прессслужба «Укрэнерго».

"Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", - говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться. О времени и объеме отключений будут информировать облэнерго на своих официальных страницах в соцсетях.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте её экономно", – добавили в компании.

Напомним, утром во вторник в четырёх областях Украины зафиксированы новые отключения из-за атак российских агрессоров.