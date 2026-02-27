Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американцы рассказали, почему не следует пить кофе с сахаром

Американцы рассказали, почему не следует пить кофе с сахаром

Агата Кловская
27.02.26 12:17
135
Американцы рассказали, почему не следует пить кофе с сахаром

Стоматологи Джули Чо из Больницы Маунт-Синай и Марк Вольф из Школы стоматологической медицины Государственного университета Нью-Йорка в США сделали важное заявление для всех любителей кофе. Они предупредили, что этот напиток с сахаром опасен для зубной эмали, так как сочетает кислотное воздействие напитка с питательной средой для бактерий, разрушающих зубы.

Говорится, что кофе содержит дубильные вещества, которые окрашивают эмаль. Данный эффект особенно заметен у людей с более пористой эмалью – пигменты легче проникают в ее структуру, из-за чего зубы темнеют быстрее.

Также указывается, что кофе негативно влияет на эмаль из-за своей кислотности. Кислая среда постепенно ослабляет ее структуру, повышая риск кариеса и чувствительности зубов.

При этом кофе может вызывать сухость во рту, а недостаток слюны способствует накоплению налета и размножению бактерий.

Подчеркивается, что сахар служит источником питания для бактерий, которые в процессе жизнедеятельности выделяют кислоты. Эти кислоты дополнительно размягчают и разрушают эмаль, усиливая вредное воздействие напитка.

Ранее китайцы выявили еще одну поразительную пользу кофеина.

Тэги: здоровье, мир, кофе

Комментарии

Статьи

27.02.26 09:42

Как ВО Свобода упустила свой шанс на политическое будущее

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.02.26 13:27

Фу Брик: китайцы рассказали о небывалой пользе загадочного чая

27.02.26 13:19

Буданов назвал свою главную задачу на переговорах с РФ

27.02.26 12:43

Британия и Франция провели учения перед отправкой миротворцев в Украину, — The Telegraph

27.02.26 12:20

Синоптик дал неутешительный прогноз на март

27.02.26 11:45

США нашли рычаг давления на РФ в переговорах о мире в Украине, — Reuters

27.02.26 11:29

Хиллари Клинтон уверяет, что не встречалась с Эпштейном

27.02.26 11:18

Буданов ответил, пойдет ли на выборы в случае перемирия

27.02.26 10:54

Иран на переговорах отверг все требования США, - СМИ

27.02.26 10:35

Зеленский объяснил, почему не отдаст Донбасс РФ

27.02.26 10:35

Зеленский объяснил, почему не отдаст Донбасс РФ

27.02.26 10:07

МВФ принял новую программу финансирования Украины

27.02.26 10:04

Буданов дал категорический ответ об уступках РФ по территориям

27.02.26 00:01

Зеленский рассказал, когда и где может пройти очередной раунд мирных переговоров

26.02.26 13:14

ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2026 год

26.02.26 09:45

Трамп назвал желаемую дату окончания войны в Украине, — СМИ

26.02.26 09:26

Зеленский заявил о победе Украины

25.02.26 22:55

Зеленский и Трамп поговорили. Стало известно, о чем

25.02.26 16:05

Зеленский ответил на ядерные угрозы России

25.02.26 09:49

В ЕП подписали кредит для Украины на 90 млрд евро

20.02.26 14:18

Американцы рассказали о страшных последствиях курения во время беременности

20.02.26 19:11

Зеленский сделал ряд заявлений по поводу мирных переговоров

21.02.26 14:47

Жуткое ДТП в Кировоградской области унесло жизни двух водителей

20.02.26 15:59

Японцы выявили уникальное природное средство против воспаления

20.02.26 17:20

Обнаружено уникальное природное средство, подавляющее воспаление в мозге

20.02.26 16:51

Бразильцы рассказали, как избежать стресса

20.02.26 20:00

В ЦИК поведали интересную информацию по поводу избирателей в Украине

21.02.26 14:35

Трамп ввел пошлины в 10% для всего мира

21.02.26 15:23

Париж помог Киеву с электричеством

20.02.26 21:16

В Италии собака научилась выбрасывать мусор – это огорчило полицию

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди