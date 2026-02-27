Американцы рассказали, почему не следует пить кофе с сахаром

Стоматологи Джули Чо из Больницы Маунт-Синай и Марк Вольф из Школы стоматологической медицины Государственного университета Нью-Йорка в США сделали важное заявление для всех любителей кофе. Они предупредили, что этот напиток с сахаром опасен для зубной эмали, так как сочетает кислотное воздействие напитка с питательной средой для бактерий, разрушающих зубы.

Говорится, что кофе содержит дубильные вещества, которые окрашивают эмаль. Данный эффект особенно заметен у людей с более пористой эмалью – пигменты легче проникают в ее структуру, из-за чего зубы темнеют быстрее.

Также указывается, что кофе негативно влияет на эмаль из-за своей кислотности. Кислая среда постепенно ослабляет ее структуру, повышая риск кариеса и чувствительности зубов.

При этом кофе может вызывать сухость во рту, а недостаток слюны способствует накоплению налета и размножению бактерий.

Подчеркивается, что сахар служит источником питания для бактерий, которые в процессе жизнедеятельности выделяют кислоты. Эти кислоты дополнительно размягчают и разрушают эмаль, усиливая вредное воздействие напитка.

