В Кремле цинично прокомментировали возможность завершения войны в Украине. Заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Говорят о вероятности мирного урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем, он сказал: «Эта надежда не покидала нас с самого начала. Вы знаете, что с самого начала были предприняты усилия для того, чтобы завершить это мирным путем. Было разработано соглашение, и так далее, и тому подобное».

Рассуждая о мирном процессе, чиновник добавил: «Мы действительно надеемся, что эта работа будет продолжена. Вместе с тем и по месту, и по срокам следующего раунда мы будем вас дополнительно информировать после того, как между сторонами будет достигнуто соответствующее понимание».

