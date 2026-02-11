Все разделы

На Харьковщине объявлено чрезвычайное положение в энергетике

На Харьковщине объявлено чрезвычайное положение в энергетике

Александр Панько
11.02.26 10:33
182
На Харьковщине объявлено чрезвычайное положение в энергетике

В Харьковской области власти объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за постоянных российских ударов и сложной ситуации в энергетике. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«Регион находится под постоянными вражескими обстрелами. С учетом сложной ситуации было принято решение признать обстановку, сложившуюся в энергетической сфере Харьковщины, чрезвычайной ситуацией регионального уровня», — отметил Синегубов.

Также область инициирует обращение к Кабмину по поводу присоединения Харьковщины к правительственному проекту СветоДом. Эта программа создана для повышения энергетической устойчивости многоквартирных домов.

Условия помощи для ОСМД и управляющих:

— государство предоставляет от 100 до 300 тысяч гривен помощи.

— получить помощь могут ОСМД, жилые и обслуживающие кооперативы, а также управляющие домами любой формы собственности.

— деньги предназначены для закупки генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого необходимого энергооборудования.

— заявку на участие в программе можно подать онлайн через портал «Дія». Рассмотрением и утверждением документов занимается специальная комиссия при Министерстве развития громад и территорий.

Напомним, на Киевщине установили еще 509 генераторов.

Тэги: энергетика, чрезвычайное положение, Харьковская область


