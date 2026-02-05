В Польше сделали резонансное заявление по поводу Сектора Газа

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прилетел в США, где сделал резонансное заявление. Оно касается Сектора Газа.

Дипломат сказал: «Миллиард долларов сегодня составляет 3,6 миллиарда злотых. У нас есть проблемы внутри страны и воюющая Украина. Я хочу услышать, почему польский налогоплательщик должен восстанавливать Сектор Газа, которую мы же не разрушали».

Политик отметил, что хочет представить президенту Польши Каролю Навроцкому анализ угроз безопасности, которые могут возникнуть из членства Польши в «Совете мира».

Ранее Трамп «разрешил» Израилю удары по Сектору Газа.