11 февраля принесет в Украину долгожданное потепление

В среду, 11 февраля, в Украину зайдет долгожданное потепление. Температура повысится до всей стране до легких «минусов», а на юге и западе ожидается «плюс».
По всей стране будет облачно с прояснениями, а осадки вероятны только на Закарпатье. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью −12°, днем −1°
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью −7°, днем +2°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью −7°, днем +2°.
В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью −7°, днем +2°.
В Тернополе 11 февраля ночью будет −7°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью −7°, днем +2°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью −7°, днем +2°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью −1°, днем +5°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Черновцах в среду — облачно с прояснениями, ночью −7°, днем +2°.
В Виннице сегодня будет −12°...+1°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду ночью будет −12°, днем −1°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут −18°...-3°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня ночью −14°, днем −1°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет −12°, днем −1°, облачно с прояснениями.
В Полтаве — облачно с прояснениями, температура воздуха −18°...-1°.
В Одессе 11 февраля — облачно с прояснениями, температура ночью −7°, днем +4°.
В Херсоне в среду ночью будет −7°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью −7°, днем +2°.
В Запорожье температура ночью −9°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет −18°, а днем −3°, облачно с прояснениями.
В Харькове — облачно с прояснениями, температура ночью −18°, днем −3°.
В Днепре температура ночью будет −12°, днем −1°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, −7°...+3°.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью −15°, днем −3°.
В Северодонецке — облачно с прояснениями, температура ночью −16°, днем −4°.
Напомним, пик сильных морозов в Украине пройден.