В Эстонии сделали жесткое заявление о Путине

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сделал жесткое заявление. По его словам, Европа не должна вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

Дипломат сказал: «Желание начать диалог с Кремлем и налаживать хорошие отношения с Владимиром Путиным губительно для Украины, напрямую угрожает безопасности Европы и полностью противоречит текущей европейской политике давления и изоляции».

При этом добавляется, что возобновление отношений с Россией не поможет Европе.

