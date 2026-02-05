Вэнс рассказал о позиции Трампа по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поведал о позиции американского лидера Дональда Трампа по войне в Украине. Она достаточно жесткая.

Политик рассказал: «Когда люди говорят: «Вы не можете работать с Владимиром Путиным, потому что не согласны с вторжением в Украину. Президент четко отвечает: «Он не должен был вторгаться в Украину. Мы будем работать, чтобы это прекратить, но могут быть и сферы сотрудничества».

По его словам, данная позиция соответствует подходу Дональда Трампа к внешней политике, которая основывается на прагматизме и приоритете национальных интересов США.

Указывается, что глава государства «не делит мир на друзей и врагов, а работает с конкретными союзами и интересами».

Резюмируется: «Можно не соглашаться со страной в большинстве вопросов, но искать общее в отдельных. Ключевое отличие подхода Дональда Трампа – готовность говорить с любым, которая является инструментом завершения конфликтов».

