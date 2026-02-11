В МОК отреагировали на заявления Гераскевича о запрете надевать шлем с изображением погибших атлетов

Украинский скелетист Владислав Гераскевич отстаивает свою позицию на фоне давления на Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием ужесточить спортивные санкции против россиян.

Напомним, Гераскевич сообщал, что ему запретили надевать на соревнования шлем с изображениями украинских спортсменов, погибших из-за войны РФ против Украины.

«Некоторые из них были моими друзьями», — сказал Гераскевич.

Как пишет The Telegraph, выполняя обещание использовать олимпийскую арену для привлечения внимания всего мира к войне, Гераскевич сделал это мощное заявление во время спуска по трассе в Кортина-д’Ампеццо.

В сообщении в соцсетях после инцидента Гераскевич написал: «Чувство, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не позволяя чествовать их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут ступить».

Украинский спортсмен добавил, что несмотря на предыдущие прецеденты, когда МОК разрешал подобные чествования, «на этот раз они решили установить особые правила именно для Украины».

Издане отметило, что МОК пока не подтвердил запрет. Представитель МОК заявил, что они не получали никаких запросов от украинской федерации на использование шлема на соревнованиях и не прокомментировал, может ли это считаться нарушением устава МОК.

«На сегодняшний день МОК не получал никаких запросов от НОК на использование спортсменом шлема на соревнованиях. Как только запрос будет подан, МОК рассмотрит его», — сказал представитель.

В связи со всем этим спортивная организация Global Athlete призвала МОК ужесточить, а не смягчить спортивные санкции в отношении России.

В открытом письме к МОК и отдельным спортивным федерациям говорится: «Агрессия России против Украины только усилилась с 2022 года. Тот факт, что МОК ослабляет ограничения в отношении России, говорит о том, что даже при новом президентстве Кирсти Ковентри он по-прежнему находится под влиянием тех самых политических сил, от которых, как он утверждает, дистанцируется».

Отметим, хотя сборных РФ и Беларуси на Олимпиаде нет, 31 января МОК разрешил 13 российским и беларусским спортсменам участвовать в Играх в Италии в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

